Татарстан сэкономил почти 80 млн рублей благодаря централизованным закупкам

Конкурентные процедуры позволили сократить расходы бюджета на 5,04%. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года Татарстан сэкономил почти 80 миллионов рублей благодаря централизованным закупкам. Об этом на совещании сообщил председатель Госкомитета республики по закупкам Марат Зиатдинов.

С января по июнь ведомство провело 241 централизованную закупку. Общая сумма сделок превысила 1,6 миллиарда рублей. Конкурентные процедуры позволили сократить расходы бюджета на 5,04%. В результате экономии удалось сэкономить 78,9 миллиона рублей.

Среди закупленных товаров оказались автомобили, оргтехника, компьютеры, бумага, бензин и дизельное топливо. Наибольшее снижение цен зафиксировали при закупках страховых услуг. Их стоимость уменьшилась почти на 73%. Также удалось оптимизировать расходы на компьютерную технику и изделия легкой промышленности.

Напомним, в Татарстане на реставрацию шести объектов культурного наследия направят 228 млн. Все объекты должны быть сданы к 1 декабря 2026 года.

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