Минниханов призвал сотрудников министерств и муниципалитетов РТ освоить ИИ

Минниханов подчеркнул важность цифровых технологий для республики. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с участниками программы «Кадры для экономики будущего» объявил о необходимости обучения сотрудников министерств и муниципалитетов республики в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба раиса региона.

Мероприятие прошло в казанском кампусе «Школы 21», где стартовал второй очный модуль программы. В нем приняли участие более 110 руководителей из различных регионов России, ответственных за кадровую политику и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Минниханов подчеркнул важность цифровых технологий для республики и отметил, что многие люди не до конца понимают, как работает искусственный интеллект и как его эффективно использовать.

В течение трех дней участники программы будут разрабатывать цифровые решения для государственного сектора. Лучшие из них будут протестированы и внедрены в регионах, а успешные практики войдут в общую библиотеку инструментов искусственного интеллекта.

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