В Казани утвердили проект реставрации дома, где жил и скончался Каюм Насыри

Финансирование проекта оценивается в 40,2 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани утвердили проект реставрации дома, где жил и скончался татарский просветитель Каюм Насыри. Соответствующее положительное заключение было опубликовано на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Здание, расположенное на улице Парижской Коммуны, 35, будет восстанавливать Национальный музей республики. Технический надзор за работами возложен на ГБУ «Главстрой Татарстана».

Финансирование проекта оценивается в 40,2 миллиона рублей. В рамках реставрации планируется не только обновить внутренние помещения, но и благоустроить прилегающую территорию. Также будут проведены работы по реконструкции инженерных сетей, установке систем вентиляции, водоснабжения и электроснабжения.

Напомним, проект реставрации исторического здания был анонсирован в 2024 году и теперь получил официальное одобрение.

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