Суд изъял у собственника памятник архитектуры в Кайбицком районе РТ

По решению суда памятник архитектуры перейдет в собственность государства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кайбицкого района через суд добилась принудительного изъятия у владельца архитектурного памятника первой половины XIX века – бывшего помещичьего дома Лебедева в селе Турминское. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Поводом для обращения в суд стали результаты внеплановой проверки, выявившей критическое состояние памятника республиканского значения. Прокуратура выяснила, что владелец фактически устранился от содержания объекта, превратив историческую постройку в бесхозную руину.

В ходе разбирательства установлено, что собственник грубо нарушил требования охранного законодательства: не проводил инженерно-техническое обследование несущих конструкций, не начал разработку противоаварийной документации и не представил проекты реставрации.

Такое бездействие, по мнению прокуратуры, создает непосредственную угрозу полной утраты подлинного облика усадьбы. Поскольку дом Лебедева является одним из самых заметных архитектурных объектов села, безответственное отношение к нему расценили как бесхозяйственное содержание. Это дает государству право на выкуп памятника через суд.

Суд полностью удовлетворил требования районной прокуратуры об изъятии объекта из частной собственности.

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