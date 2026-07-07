Врачи из других регионов и стран получат по 1 млн рублей за переезд в Татарстан

Важное условие: приезжие врачи не должны работать в системе здравоохранения последние три года либо заключать трудовой договор впервые. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Татарстана утвердили единовременную выплату в размере 1,15 миллиона рублей для врачей дефицитных специальностей, которые переедут на работу в республику из других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выплата предназначена для медиков, впервые трудоустраивающихся в учреждения здравоохранения, подведомственные Минздраву Татарстана. Претендовать на неё могут врачи с высшим медицинским образованием из других регионов России и иностранные специалисты. При этом иностранцы должны иметь разрешение на временное проживание в РФ сроком не менее трёх лет либо вид на жительство.

Важное условие: приезжие врачи не должны работать в системе здравоохранения последние три года либо заключать трудовой договор впервые. Также у них не должно быть неисполненных обязательств по целевому обучению.

Получатели выплаты обязаны отработать в медорганизации не менее трёх лет. Перечень дефицитных специальностей в документе не приводится. На прошлой неделе власти Татарстана выделили на эти цели 300 миллионов рублей. Таким образом, поддержку смогут получить около 260 специалистов.

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