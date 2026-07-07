В Тетюшском районе при опрокидывании иномарки погибла пассажирка

Автомобиль получил серьезные повреждения в аварии, не оставив пассажирке шансов выжить

На трассе в Татарстане произошла смертельная авария. По предварительным данным, 66-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen не рассчитал безопасную скорость движения, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ДТП произошло 7 июля в Тетюшском районе республики. В результате опрокидывания 66-летняя пассажирка, находившаяся в салоне, получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Сам водитель госпитализирован с различными травмами, его состояние оценивается медиками как средней тяжести. О других пострадавших не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства трагедии – от технического состояния автомобиля до дорожных условий.

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