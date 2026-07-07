Ак Барс продлил контракты с двумя тренерами

В минувшем сезоне 2025/26 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина. Фото: Ак Барс.

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о продлении соглашений с тренерами по физической подготовке. Брендон Бови остаётся в команде ещё на один сезон, а Даниил Бабенко — на два. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне 2025/26 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4 в серии. В регулярном чемпионате команда набрала 94 очка в 68 матчах и заняла третье место в Восточной конференции.

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