Жительница РТ оформила займы на своего дедушку и заблокировала его «Госуслуги»

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину и раскаялась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чистополе суд вынес приговор 25-летней жительнице Альметьевска, признанной виновной в семи эпизодах мошенничества и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как установил суд, в течение года женщина использовала персональные данные своего дедушки, проживающего в Чистопольском районе, для оформления онлайн-займов в двух микрофинансовых организациях. Общая сумма хищений превысила 80 тысяч рублей, а свои действия злоумышленница совершала дистанционно – через интернет, находясь по месту жительства в Альметьевске.

Кроме того, в июле 2025 года подсудимая без ведома родственника вошла в его личный кабинет на портале «Госуслуги», используя известный ей логин и пароль. Вход был осуществлен через мобильное приложение на ее телефоне, что привело к блокировке персональных данных потерпевшего. Таким образом, пожилой мужчина лишился доступа к своей учетной записи, содержащей важную информацию.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину и раскаялась, а также в полном объеме возместила причиненный ущерб. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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