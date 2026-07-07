В Татарстане 2400 подростков состоят на учете в ПДН

Более 9 тысяч учащихся регулярно нарушают устав школ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Татарстане на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД состоят 2400 подростков. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Всего под особым контролем образовательных учреждений находятся более 92 тысяч учащихся. Как пояснила замминистра, это не значит, что все они нарушители — речь идёт о внутреннем наблюдении за детьми, нуждающимися в дополнительном внимании.

Из этого числа 2400 человек совершили правонарушения и поставлены на учёт в ПДН. 9334 учащихся регулярно нарушают устав школ. Ещё 80 545 детей требуют адресной помощи по разным причинам.

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