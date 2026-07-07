В Татарстане авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса и отказ в гостинице

Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане авиаперевозчика привлекли к ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

В апреле 2026 года в аэропорту Казани из-за непогоды задержали рейс в Иркутск. Люди ждали вылета больше 30 часов. Проверка показала, что авиакомпания не разместила их в гостинице, хотя по закону обязана была это сделать.

Прокуратура внесла представление руководству перевозчика и потребовала не допускать подобных нарушений. Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.

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