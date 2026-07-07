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НовостиОбщество7 июля 2026 10:42

В Татарстане авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса и отказ в гостинице

Люди ждали вылета больше 30 часов
Кристина ЛИНК
Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.

Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане авиаперевозчика привлекли к ответственности за нарушение прав пассажиров. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

В апреле 2026 года в аэропорту Казани из-за непогоды задержали рейс в Иркутск. Люди ждали вылета больше 30 часов. Проверка показала, что авиакомпания не разместила их в гостинице, хотя по закону обязана была это сделать.

Прокуратура внесла представление руководству перевозчика и потребовала не допускать подобных нарушений. Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям закона.

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