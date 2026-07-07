Солист оркестра погиб на Волге под Казанью после столкновения с гидроциклом

В поисках участвовали 13 человек и шесть единиц техники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 80 метрах от берега Волги у посёлка Октябрьский, неподалеку от Казани, спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины, которого накануне сбил гидроцикл.

Трагедия произошла 6 июля около 15:30. 22-летняя девушка без прав на управление гидроциклом наехала на троих мужчин, катавшихся на сапборде. Все они упали в воду, но один из них — 35-летний мужчина — на берег не выбрался.

Водолазы ЗПСО №2 обнаружили утонувшего в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра. Тело передали правоохранителям. По предварительным данным, погибшим оказался солист одного из татарстанских оркестров.

В поисках участвовали 13 человек и шесть единиц техники. Следственный комитет проводит проверку по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности на водном транспорте.

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