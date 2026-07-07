В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года оборот общепита вырос на 7,8%

Каждый месяц текущего года демонстрировал увеличение показателей по сравнению с прошлым годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года оборот общественного питания вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 45,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

Каждый месяц текущего года демонстрировал увеличение показателей по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный рост был зафиксирован в марте - на 8,9% больше, чем в марте 2025 года.

Ранее стало известно о том, что специалисты банковской сферы в Казани стали одними из самых высокооплачиваемых работников, с средней зарплатой в 163 тысячи рублей. Казань заняла 26-е место среди городов России по уровню доходов в ключевых отраслях экономики.

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