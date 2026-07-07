Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика7 июля 2026 9:11

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года оборот общепита вырос на 7,8%

Этот показатель достиг 45,7 миллиарда рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Каждый месяц текущего года демонстрировал увеличение показателей по сравнению с прошлым годом.

Каждый месяц текущего года демонстрировал увеличение показателей по сравнению с прошлым годом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года оборот общественного питания вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 45,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

Каждый месяц текущего года демонстрировал увеличение показателей по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный рост был зафиксирован в марте - на 8,9% больше, чем в марте 2025 года.

Ранее стало известно о том, что специалисты банковской сферы в Казани стали одними из самых высокооплачиваемых работников, с средней зарплатой в 163 тысячи рублей. Казань заняла 26-е место среди городов России по уровню доходов в ключевых отраслях экономики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.