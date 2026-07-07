Аварийные бригады активно работают над устранением последствий. Фото: администрация Альметьевска

Ураган в Альметьевске оставил разрушительные последствия. Упали деревья, оборвались линии электропередач, были повреждены автомобили и крыши зданий. Фото с места событий опубликованы в телеграм-канале городской администрации.

Аварийные бригады активно работают над устранением последствий. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. Жителей просят сохранять спокойствие, не приближаться к поврежденным линиям электропередач и поваленным деревьям.

Местные жители сообщают, что деревья упали на улицах Маяковского и Ленина, повредив два автомобиля. Также были зафиксированы случаи повреждения крыш из-за сильного ветра. В социальных сетях появились кадры с автовокзала, где с фасада упала буква «л». Кроме того, после ливня некоторые дороги оказались подтоплены.

Ранее в Нижнекамске прошел ливень с градом, который повредил теплицы на огородах местных жителей. В городе также упало дерево на улице Сююмбике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.