В Татарстане в рамках «Чистого воздуха» проверено более 1 600 автомобилей

С водителями, нарушившими экологические нормы, проводится разъяснительная работа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с 1 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистый воздух», организованное в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В рамках акции инспекторы Минэкологии республики совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Ространснадзора проводят проверки транспортных средств на соответствие экологическим стандартам.

В настоящее время проверено более 1 600 автомобилей, включая 1 300 легковых, 80 грузовиков и 180 автобусов. В 21 случае, что составляет 1,3% от общего числа проверенных транспортных средств, были зафиксированы превышения допустимых норм загрязняющих веществ в выбросах.

Рейды охватили 14 муниципальных районов региона, включая крупные города, такие как Казань и Набережные Челны, а также Верхнеуслонский, Чистопольский, Нижнекамский, Арский и Елабужский районы.

С водителями, нарушившими экологические нормы, проводится разъяснительная работа, а также составляются протоколы. Основная цель мероприятия заключается снижение уровня вредных выбросов от автотранспорта, выявление технических неисправностей и повышение экологической осведомленности водителей.

Напомним, утром 2 июля, в 2.50, в Татарстане на перегоне Корса - Арск Горьковской железной дороги ОАО «РЖД» с рельс сошли вагоны товарного поезда. На место происшествия после сообщения диспетчера в экстренные службы выехала оперативная группа Арского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает МЧС Татарстана.

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