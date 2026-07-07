Скончалась замначальника управления образования Челнов Лидия Золотарева

Коллеги запомнили Лидию Владимировну как пример интеллигентности, душевной теплоты и преданности делу.

В Набережных Челнах скоропостижно скончалась заместитель начальника управления образования и по делам молодёжи — начальник отдела общего образования Лидия Владимировна Золотарева. Ей было 64 года.

Лидия Золотарева родилась 10 мая 1962 года в городе Изюм. В 1989 году окончила Елабужский государственный педагогический институт. С 1983 года её жизнь и профессиональная биография были связаны с Набережными Челнами.

Она прошла путь от воспитателя и учителя русского языка до руководителя высшего звена. Возглавляла Дом работников народного образования и школу №46, проявив себя как мудрый наставник. С 2006 по 2026 год бессменно работала в исполкоме, внеся большой вклад в развитие и сохранение лучших традиций городской системы образования.

Её труд отмечен званиями «Заслуженный учитель Республики Татарстан» и «Почётный работник общего образования Российской Федерации», грамотами Министерства образования и науки РФ и Президента РТ, знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны».

Коллеги запомнили её как пример интеллигентности, душевной теплоты и преданности делу. Редакция выражает соболезнования супругу, дочери, зятю, внучке и всем близким.

Место и время прощания будут сообщены дополнительно.

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