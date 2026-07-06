Инцидент произошел на Волге в Зеленодольском районе. Фото: скриншот.

В этот понедельник, 6 июля, примерно в 15.30 на реке Волга у поселка Октябрьский Зеленодольского района около СНТ «Щурячье» гидроцикл врезался в группу сапбордистов.

По предварительным данным, 22-летняя девушка, не имея прав на управление водным транспортом, на скорости наехала на трех мужчин. Они были сбиты с досок и оказались в воде. Выбраться на берег смогли только двое из них. Третий утонул. Возможно 35-летнй сапбордист потерял сознание в результате столкновения с гидроциклом и упав в воду захлебнулся. По данному факту Центральным МСУТ СК России проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности при управлении маломерным судном. За это может грозить до 5 лет лишения свободы. В свою очередь Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.

В Татарстане девушка на гидроцикле врезалась в сапбордистов, один человек погиб

К слову, по предварительным данным, погибший в результате столкновения с гидроциклом мог быть один из солистов государственного оркестра Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.