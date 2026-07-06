Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе, сильном ветре и граде 7 июля

Ненастье может задеть и непосредственно Казань. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, в республике ночью и днем местами ожидаются гроза с сильным ветром до 20 м/с, а также локально, в том числе и в Казани, град, предупредил Гидрометцентр Татарстана об ухудшении погоды.

При всем этом температура воздуха ночью будет в пределах от +12 до +17 градусов, а днем – от +24 до +29. В среду, 8 июля, ситуация с жарой сохранится. Если говорить об осадках, то ночью местами пройдет кратковременный дождь. Днем ничего такого существенного не ожидается. Особых осадков не предвидится и в четверг, 9 июля. Температурный фон останется таким же высоким.

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