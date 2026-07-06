В Менделеевске после Гонки Героев пройдет концерт с группой Рок-Острова

25 июля в Менделеевске пройдет пятая «Гонка героев». Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Менделеевск готовится к пятой, юбилейной «Гонке Героев», которая завершится большим рок-концертом 25 июля. Попасть на выступление сможет любой желающий — вход свободный.

Хедлайнером музыкальной части станет группа «Рок-Острова». В этом году коллектив отмечает 40-летие. В программе — культовые хиты, включая «Белым снегом» и «Ничего не говори». Солист Владимир Захаров пообещал, что участники гонки будут финишировать под живую музыку, а зрители услышат любимые песни и смогут подпевать.

Кроме хедлайнера, на сцену выйдут Jukebox Trio, The Mood, казанский коллектив «ЖИВаGO», смешивающий фольклор с электроникой и роком, а также духовая банда JUST BRASS.

Глава района Роберт Искандаров отметил, что рок-концерт после гонки стал доброй традицией. По его словам, «Гонка Героев» объединяет людей всех возрастов, а финальный концерт каждый год собирает полный стадион, превращаясь в главное культурное событие лета.

В этом году праздник пройдёт в концепции «От рассвета до заката» с мексиканским колоритом. Гостей будут встречать ансамбли мариачи, а на трассе добавят новые препятствия и арт-объекты — локомотив, вертолёт и турбину.

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