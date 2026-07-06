Пациент с опухолью легкого начал дышать благодаря уникальной операции в РКОД

Сложное вмешательство провели под внутривенным наркозом. Фото: Минздрав РТ

Онкологи из Республиканского клинического диспансера впервые в Татарстане применили Y-образный стент, чтобы вернуть пациенту способность дышать. Об этом в своём телеграм-канале сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Мужчина поступил в медучреждение с сильнейшей одышкой. Без подачи кислорода сатурация падала до критических 80 процентов. Компьютерная томография показала злокачественное новообразование в лёгком с метастазами во внутригрудные лимфоузлы. Опухоль перекрывала дыхательные пути более чем на две трети. Диагноз подтвердила бронхоскопия.

Врачи детально проработали каждый этап вмешательства. Опираясь на данные КТ и результаты бронхоскопии, они подобрали индивидуальную модификацию и размер бифуркационного стента. Сложнейшую операцию провели под внутривенной анестезией.

Уже через несколько часов после вмешательства пациента перевели из реанимации в палату торакального отделения. Он задышал самостоятельно.

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