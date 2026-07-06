Актриса из «Рабыни Изауры» сняла фильм о татарстанских кооператорах

Орнелла Мути, звезда фильма «Укрощение строптивого», представит записанное приветствие от итальянских кооператоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международный форум потребительской кооперации, который пройдёт в Казани с 8 по 10 июля, получил поддержку двух известных актрис — бразильянки Луселии Сантос и итальянки Орнеллы Мути. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ рассказала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

По её словам, участие звёзд экрана должно привлечь дополнительный интерес деловых кругов к событию. Луселия Сантос, которую российские зрители помнят по главной роли в культовом сериале «Рабыня Изаура», сейчас работает над документальным фильмом о двух татарстанских семьях. Одна из них — династия кооператоров из Камско-Устьинского района, другая — студенческая семья из Сабинского района. Лента будет готова к началу пленарного заседания и появится на сайте Центросоюза России.

Орнелла Мути, известная по фильму «Укрощение строптивого», запишет видеообращение от имени итальянских кооператоров, которое будет показано участникам форума.

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