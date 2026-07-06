Мишустин и Минниханов обменялись фразами на татарском языке

Видео разговора опубликовала пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова. Фото: скриншот.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге зашёл на стенд Татарстана. Глава правительства поприветствовал раиса республики Рустама Минниханова на татарском языке: «Исэнмесез!» — и выслушал его доклад.

Минниханов доложил, что на выставке представлены 40 предприятий республики и 169 специалистов. «Всё нормально, очень хорошо подготовились», — отметил он.

После этого Мишустин и Минниханов обменялись короткими фразами на татарском. «Яхшы эшлисез», — сказал премьер-министр. «Тырышабыз», — ответил раис. На что Мишустин добавил: «Без булдырабыз».

Видео разговора опубликовала пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

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