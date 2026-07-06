В Татарстане зафиксировано более пяти тысяч укусов клещей с начала сезона

Каждый пятый пострадавший от клеща - ребенок Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С конца марта в Республике Татарстан продолжается сезон активности клещей – по состоянию на 1 июля в медучреждения с жалобами на присасывание обратились 5427 человек, из которых каждый пятый – ребенок (1185 случаев).

В сравнении с прошлым годом число пострадавших снизилось почти на треть (в 2025-м за аналогичный период было 7737 обращений). Лидерами антирейтинга стали Казань (1847 укусов), Набережные Челны (507) и Альметьевский район (330). При этом 85% нападений произошли в природной среде – в лесах, парках и на дачных участках, а 194 случая были завозными из других регионов.

Среди подтвержденных диагнозов – 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза и два завозных случая клещевого вирусного энцефалита, которые туристы привезли из Челябинской области и Новосибирска.

Власти усилили профилактику. Так, было обработано более 3 тысяч гектаров общественных территорий, включая парки и летние лагеря, причём контрольная проверка на 1795 гектарах показала полное отсутствие клещей. Также привито 12,3 тысячи человек из групп риска – это 96 процентов от запланированного показателя.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща важно как можно скорее удалить его в медучреждении или самостоятельно, а затем сдать в лабораторию для анализа на зараженность. Если клещ окажется переносчиком энцефалита, необходимо ввести иммуноглобулин в первые 72 часа, а при боррелиозе врач назначит курс антибиотиков.

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