Метшин заявил о зависимости отраслей от гастарбайтеров из-за поколения белоручек

Целые отрасли в столице Татарстана и в стране в целом зависят от иностранной рабочей силы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявил, что целые отрасли в столице Татарстана и в стране в целом зависят от иностранной рабочей силы. По его словам, новое поколение не готово к физическому труду, что требует пересмотра всей системы подготовки кадров.

«Новое поколение — это поколение белоручек. Физический труд для них — нечто чуждое. Целая отрасль сегодня и в стране, и в Казани зависит от труда гастарбайтеров. Это требует серьёзного переосмысления», — подчеркнул Метшин.

Мэр отметил, что система образования не успевает за изменениями на рынке труда, где с развитием технологий появляются новые профессии. Он призвал активнее работать над переподготовкой кадров и налаживать диалог с работодателями.

При этом ситуация с занятостью в Казани остаётся стабильной: 17 тысяч вакансий при 5,6 тысячи соискателей, уровень безработицы — 0,25 процента.

Директор центра занятости населения Казани Тимур Муллин сообщил, что на лето трудоустроили 371 подростка, до конца года планируется привлечь около тысячи молодых людей от 14 до 18 лет. На их поддержку из бюджета выделено 12,7 миллиона рублей, дополнительно создано 150 рабочих мест в подростковых клубах.

С начала года в Казань для трудоустройства прибыли более 24,4 тысячи иностранных граждан. На 1 июня в городе официально находились 50,7 тысячи иностранцев.

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