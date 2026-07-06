Вокруг Центра семьи «Казан» могут построить большой зимний каток

Новый объект на таком месте должен стать главной достопримечательностью после лета. Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана начали всерьез присматриваться к идее создания ледового катка вокруг Центра семьи «Казан». Он должен стать главной зимней достопримечательностью и привлечь еще больше гостей в город, рассказала на еженедельном совещании в мэрии глава местного комитета по туризму Александр Шавлиашвили.

Сейчас зимой загрузка города гостями падает почти вдвое. Поэтому и нужно сделать Казань местом притяжения для всей страны и на Новый год и все зимние каникулы. Летом такую роль выполняет зоопарк, а зимой, по замыслу, ее должен взять на себя каток у «Казана».

Появление круглогодичных объектов, уверены в мэрии, сократит сезонный разрыв и равномерно загрузит инфраструктуру. Это особенно важно в свете амбициозной цели. К 2030 году Казань планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно.

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