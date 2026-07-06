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НовостиОбщество6 июля 2026 9:59

Вокруг Центра семьи «Казан» могут построить большой зимний каток

Город ищет новую точку притяжения туристов
Олег ЛУГОВОЙ
Новый объект на таком месте должен стать главной достопримечательностью после лета.

Новый объект на таком месте должен стать главной достопримечательностью после лета.

Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана начали всерьез присматриваться к идее создания ледового катка вокруг Центра семьи «Казан». Он должен стать главной зимней достопримечательностью и привлечь еще больше гостей в город, рассказала на еженедельном совещании в мэрии глава местного комитета по туризму Александр Шавлиашвили.

Сейчас зимой загрузка города гостями падает почти вдвое. Поэтому и нужно сделать Казань местом притяжения для всей страны и на Новый год и все зимние каникулы. Летом такую роль выполняет зоопарк, а зимой, по замыслу, ее должен взять на себя каток у «Казана».

Появление круглогодичных объектов, уверены в мэрии, сократит сезонный разрыв и равномерно загрузит инфраструктуру. Это особенно важно в свете амбициозной цели. К 2030 году Казань планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно.

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