Финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА могут вернуться в Питер и Казань

С весны 2022 года российские сборные и клубы не участвуют в международных турнирах. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

После отмены санкций против российского футбола финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА могут вернуться в Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По словам Дюкова, есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировалось провести.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году, а матч за Суперкубок УЕФА - в Казани в 2023 году. Однако из-за санкций, введенных в 2022 году, оба мероприятия были перенесены в другие страны Европы, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что с весны 2022 года российские сборные и клубы не участвуют в международных турнирах и не проводят значимых футбольных соревнований.

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