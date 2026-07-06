В Чувашии из-за непогоды без света остались 2,2 тысячи домов

На местах работали аварийные бригады. Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 5 июля в Чувашии из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии. Обесточенными оказались жилые дома в девяти муниципальных округах: Чебоксарском, Аликовском, Вурнарском, Красночетайском, Ядринском, Порецком, Алатырском, Мариинско-Посадском и Моргаушском.

Под отключение попало 2,2 тысячи домов, где проживают более 3,5 тысячи человек. Также без света остался 21 социально значимый объект.

На местах работали аварийные бригады: было задействовано 29 человек и 13 единиц техники.

К утру 6 июля электричество вернули в шесть округов. Однако без света остаются более 400 жилых домов и 889 жителей в Аликовском, Вурнарском и Порецком округах. Там продолжают работать 7 бригад, 19 человек и 8 единиц техники.

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