Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи из Казани Марселя Гафарова

Информация содержится в представлении, направленном в Высшую квалификационную коллегию судей России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В отношении мирового судьи по Московскому району Казани Марселя Гафарова может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в представлении, направленном в Высшую квалификационную коллегию судей России.

Гафарова могут привлечь к ответственности за возможное превышение должностных полномочий в период его работы начальником отдела угрозыска МВД Татарстана. Уголовное дело было возбуждено более полугода назад против неустановленных лиц, предположительно причастных к организации и проведению незаконных оперативно-розыскных мероприятий. Подробности не разглашаются, сообщает «Реальное время».

Марсель Гафаров занял пост мирового судьи участка №4 по Московскому району Казани в декабре 2023 года, получив назначение от Государственного Совета Татарстана на три года.

Ранее Гафаров ушел в отставку с должности начальника «убойного» отдела управления угрозыска МВД Татарстана после более чем двадцатилетней службы, в течение которой участвовал в раскрытии многочисленных резонансных дел о тяжких преступлениях, включая группировки «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. Коллеги Гафарова высоко оценивали его профессионализм.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.