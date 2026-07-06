В Татарстане упало производство нефтепродуктов и выросли цены на топливо

АИ-92 вырос в цене на рубль — с 64,73 до 65,87 рубля за литр. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В мае производство кокса и нефтепродуктов в Татарстане сократилось на 13,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Индекс производства составил 86,8 процента. За январь — май снижение оказалось менее значительным — 0,7 процента.

По данным Татарстанстата, производство кокса и нефтепродуктов занимает наибольший удельный вес в общем объёме товаров собственного производства — 21,1 процента. На втором месте — химические вещества (8,3 процента), на третьем — прицепы и полуприцепы (5,8 процента).

За минувшую неделю в республике подорожали все виды топлива. АИ-92 вырос в цене на рубль — с 64,73 до 65,87 рубля за литр. АИ-95 поднялся с 70,47 до 71,45 рубля. Премиальный АИ-98 прибавил в среднем почти рубль — с 92,95 до 93,60 рубля. Дизельное топливо также подорожало — с 78,54 до 79,41 рубля за литр.

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