УФАС Татарстана начало проверку из-за дефицита топлива на АЗС

Антимонопольщики проверяют обоснованность цен на предприятиях, занимающих доминирующее положение на рынке. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану организовало проверку в связи с дефицитом топлива на заправках республики.

В УФАС пояснили, что в настоящее время организована проверка по фактам отсутствия топлива на автозаправочных станциях региона, а также запрошена информация о стоимости и структуре затрат топлива, реализуемого на АЗС и нефтебазах Татарстана.

Как пишет "Бизнес Онлайн", антимонопольщики проверяют обоснованность цен на предприятиях, занимающих доминирующее положение на рынке, а также наличие антиконкурентных соглашений или действий между участниками рынка.

В ведомстве уточнили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Водители Татарстана жалуются, что в городах республики можно заметить множество АЗС, где не продают топливо, либо цены существенно выросли.

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