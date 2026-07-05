В Чувашии микронаушник застрял в ухе у мужчины на экзамене в ГИБДД

Чтобы извлечь устройство, пришлось ехать в больницу, причем в сопровождении полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Чувашии попытался схитрить на экзамене в ГИБДД на получении водительских прав, но все пошло не по плану. Мужчина увидел рекламу помощи в сдаче экзамена, связался в мессенджере с ее автором. Была достигнута договоренность о том, что будущий водитель покупает микронаушник, через который помощник должен был надиктовывать правильные ответы.

Сначала все шло гладко и экзамен был сдан. Однако инспектор заподозрил неладное и попросил выдать запрещенное на экзамене устройство. Вытащить микронаушник мужчина не смог. Тот из-за своих очень маленьких размеров провалился в ушную раковину. Пришлось ехать в больницу в сопровождении полиции. Врач извлек устройство.

Здоровью нарушителя ничего не угрожает. Но за свою «хитрость» он стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте средств для негласного получения информации. Мужчина свою вину полностью признал и суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей, сообщает "РИА-Новости".

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