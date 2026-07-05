Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 11:22

В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ снизилась до 98%

Речь идет о данных за май этого года
Олег ЛУГОВОЙ
Все больше жителей республики переходят на безналичную оплату.

Все больше жителей республики переходят на безналичную оплату.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на республиканском совещании представил данные по платежной дисциплине. Так, в мае 2026 года уровень собираемости платы за коммунальные услуги составил 98% - на 1% меньше, чем в мае прошлого года.

При этом за январь-май средний показатель здесь составил 98,3%, что на 0,3% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период. Среднегодовой уровень по республике достиг 99,5% (+0,2%). Вместе с тем, по словам Марата Айзатуллина, все больше жителей Татарстана переходят на безналичную оплату. Доля электронных платежей по ЖКУ в общем объеме достигла 82%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.