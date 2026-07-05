В Татарстане собираемость платежей за ЖКУ снизилась до 98%

Все больше жителей республики переходят на безналичную оплату. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на республиканском совещании представил данные по платежной дисциплине. Так, в мае 2026 года уровень собираемости платы за коммунальные услуги составил 98% - на 1% меньше, чем в мае прошлого года.

При этом за январь-май средний показатель здесь составил 98,3%, что на 0,3% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период. Среднегодовой уровень по республике достиг 99,5% (+0,2%). Вместе с тем, по словам Марата Айзатуллина, все больше жителей Татарстана переходят на безналичную оплату. Доля электронных платежей по ЖКУ в общем объеме достигла 82%.

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