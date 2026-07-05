В Татарстане дорожное строительство снизилось на 48%

В структуре отрасли фиксируются разнонаправленные тренды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Исходя из данных Татарстанстата, в республике объем выполненных работ в строительной отрасли в мае этого года вырос на 24,7% - до 84 миллиардов рублей, по сравнению с апрелем, а также на 2,1%, по сравнению с маем 2025-го.

Однако у крупных и средних организаций за первые пять месяцев текущего года данный объем составил 75,7 миллиарда рублей - ниже уровня прошлого аналогичного периода. При этом в структуре отрасли фиксируются разнонаправленные тренды. Так, строительство жилых и нежилых зданий растет, а вот в сфере инженерных сооружений - падение. Особенно это заметно в дорожном строительстве. Там за пять месяцев объемы выполненных работ снизились на 48%. А если сравнивать такой же период 2025 года, то тут падение и вовсе составляет 55%.

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