В Казани проходит международный футбольный турнир «Кубок Востока»

Соревнования будут проходить вплоть до 9 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На казанском стадионе «Буревестник» в эти дни проходит международный детско-юношеский турнира по футболу «Кубок Востока». В соревнованиях принимают участие 252 спортсмена в возрасте от 10 до 11 лет. В этот раз за победу поборются команды из России, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси.

Игры проходят в формате 7х7. Все команды получат сувениры, а лучшие из них будут удостоены медалей и призами от казанского футбольного клуба «Рубин». Матчи будут проходить до 8 июля, а финал и награждение состоятся 9 июля.

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