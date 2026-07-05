Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением таксиста на подростка в Казани

Следственный комитет может возбудить по данному факту уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по информации о нападении таксиста на 15-летнего школьника в Казани. Инцидент произошел на улице Ибрагимова.

По предварительным данным, подросток стоял у пешеходного перехода на тротуаре и ждал зеленого сигнала светофора. В этот момент водитель такси решил срезать путь прямо по тротуару, но школьник не уступил дорогу. Мужчина начал оскорблять подростка, вышел из машины и швырнул его на асфальт. На помощь ребенку пришли прохожие, они же вызвали полицию.

Следственное управление СК по Татарстану проводит проверку по уголовной статье «Хулиганство». Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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