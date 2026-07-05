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НовостиОбщество5 июля 2026 9:51

В Ново-Савиновском районе Казани без света остались более 90 домов

На линии электропередачи произошла авария
Олег ЛУГОВОЙ
Когда возобновится подача электроэнергии пока официально не сообщается. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

Когда возобновится подача электроэнергии пока официально не сообщается. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

Массовое отключение электроэнергии произошло в Ново-Савиновском районе Казани. Без света остались более 90 многоквартирных домов на улицах Адоратского, Академика Лаврентьева, Маршала Чуйкова, Мусина, Фатыха Амирхана, Ямашева и Четаева. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

Причиной аварии, согласно информации от «Сетевой компании», стала дефектная линия электропередачи. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Когда возобновится подача электроэнергии пока официально не сообщается.

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