В Татарстане ожидается гроза и сильный ветер до 20 м/с

Температура воздуха при этом будет в пределах от +23 до +28. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о том, что ночью и днем 6 июля (понедельник) местами, в том числе и в Казани, ожидаются гроза и сильный ветер до 20 м/с (в Казани до 18 м/с), а также локально град.

При всем этом температура воздуха ночью будет в пределах от +16 до +21 градуса, а днем – от +23 до +28 (в восточных районах до +32 градусов). Похожая погода с жарой сохранится и во вторник, 7 июля. В среду, 8 июля, также воздух максимум прогреется до +28 градусов, вот только гроз не ожидается, а ветер стихнет. Разве что местами пройдет кратковременный дождь.

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