Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2026 7:07

В Марий Эл 12-летний мальчик на машине отца сбил двух маленьких девочек

Пострадавших детей в срочном порядке доставили в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Место происшествия. Фото: прокуратура Марий Эл

Место происшествия. Фото: прокуратура Марий Эл

В субботу, 4 июля, примерно в 16.30 на берегу протоки Шалангуш в Звениговском районе 12-летний мальчик, по предварительным данным, с разрешения отца сел за руль его автомобиля. Во время движения силу своего возраста ребенок не справился с управлением и сбил других детей – двух девочек в возрасте 7-ми и 8-ми лет. Их с травмами срочно госпитализировали в ДРКБ, сообщает следственный комитет Марий Эл.

По факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, которые разрешили ему сесть за руль автомобиля. Свою проверку проводит и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства, в том числе, дадут свою оценку дадут и органам системы профилактики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.