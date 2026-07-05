В Марий Эл 12-летний мальчик на машине отца сбил двух маленьких девочек

Место происшествия. Фото: прокуратура Марий Эл

В субботу, 4 июля, примерно в 16.30 на берегу протоки Шалангуш в Звениговском районе 12-летний мальчик, по предварительным данным, с разрешения отца сел за руль его автомобиля. Во время движения силу своего возраста ребенок не справился с управлением и сбил других детей – двух девочек в возрасте 7-ми и 8-ми лет. Их с травмами срочно госпитализировали в ДРКБ, сообщает следственный комитет Марий Эл.

По факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, которые разрешили ему сесть за руль автомобиля. Свою проверку проводит и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства, в том числе, дадут свою оценку дадут и органам системы профилактики.

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