Минниханов и Здунов встретились с участниками форума «Мордовия – Татарстан»

Участники форума получают уникальную возможность познакомиться с историей, культурой и традициями обоих регионов. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов встретились с участниками Межрегионального детско-молодежного форума «Мордовия – Татарстан». Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Форум, начавший свою работу в прошлом году в Татарстане, направлен на укрепление межнационального мира и взаимопонимания между представителями разных народов. Одной из ключевых целей является воспитание у молодежи патриотизма, уважения к культурным традициям и наследию народов России.

Участники форума получают уникальную возможность познакомиться с историей, культурой и традициями обоих регионов, а также наладить партнерские связи для реализации совместных проектов и инициатив.

В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил участников за их активную позицию и стремление к познанию культур друг друга. Он также пригласил молодежь из Мордовии посетить Татарстан в следующем году.

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