Абсолютным чемпионом стал Артур Шабакаев в компетенции «Разборка и сборка БПЛА». Фото: https://vk.ru/proskills_tatarstan

В Казани завершился чемпионат «Абилимпикс-2026» для ветеранов СВО. Мероприятие посетили более двух тысяч человек, соревновались в 21 компетенции.

Победителями стали 63 участника, 24 из которых представляли Татарстан, завоевав 9 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Абсолютным чемпионом стал Артур Шабакаев в компетенции «Разборка и сборка БПЛА».

Торжественное закрытие прошло 1 июля, в День ветеранов боевых действий. В церемонии участвовали заместитель министра обороны Росии Анна Цивилева и раис Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина отметила стойкость и целеустремленность ветеранов.

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