В Татарстане 5 июля ожидается аномальная жара до +32 градусов

В регионе будет переменная облачность. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 5 июля, в Татарстане ожидается аномальная жара до +32 градусов. Синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны ливни. Это предупреждение выпустил Гидрометцентр республики.

В регионе будет переменная облачность, в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер будет дуть с юго-востока, его порывы могут достигать 11 метров в секунду, а в некоторых местах - 15–20 метров в секунду. Ночью температура опустится до +14 градусов, а днем поднимется до +32 градусов.

Такая же погода ожидается и в Казани. В городе местами пройдут кратковременные дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду. Ночью температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, а днем - от +29 до +31 градуса.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль домашних питомцев. Масштабный «Голос питомца» организует производитель кормов для домашних животных LIMKORM.

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