В Вахитовском райсуде Казани прошли прения по делу об обналичивании маткапитала

Всего на скамье подсудимых 15 человек, трое под арестом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Вахитовском райсуде Казани прошли прения по делу об обналичивании материнского капитала. Обвиняемые утверждают, что преступной группы не было. Всего на скамье подсудимых 15 человек, трое под арестом.

По версии следствия, главный обвиняемый – Арам Багиян, был ключевым участником схемы, позволившей украсть 9,8 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

С 2021 по 2022 год Багиян и подельники находили женщин, которые по их уговорам получали свидетельства о рождении несуществующих детей в ЗАГСе. Затем женщины получали справки на маткапитал, а деньги тратились на личные нужды, оставляя «маме» 10-20 тысяч рублей. За это время было оформлено 708 «бумажных» детей, из них 13 в Татарстане.

Багиян частично признал вину, отрицая организованный характер действий и согласованность с подельниками. Он просил признать его виновным только в подделке документов. Следующая важная обвиняемая – Лана Козынбаева, помогавшая Багияну находить участниц схемы, также признала вину частично и отрицала организованность группы. Остальные подсудимые – фиктивные матери, получившие часть средств из обналиченного маткапитала.

Напомним, с момента запуска программы материнского капитала в республике 449 971 семья уже потратила средства господдержки. Общая сумма превысила 158 миллиардов рублей.

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