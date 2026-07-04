В Казани рассказали о ценностях олигарха Ивана Михляева

Петропавловский собор в Казани воздвиг купец Иван Михляев в память о Петре I. Фото: tatmitropolia.ru

Петропавловский собор в Казани воздвиг купец Иван Михляев в память о Петре I. К открытию храма в 1726 году мужчина подарил серебряный потир с жемчугом и бриллиантами и Евангелие 1681 года в окладе с рубинами, сапфирами и изумрудами.

Богатейший промышленник Иван Алафузов пожертвовал кандило весом четыре килограмма. В музей также поступило 26 икон, включая образ святого Александра Невского 1887 года и икону святителя Феодосия Черниговского 1897 года.

Митрополит Казанский Кирилл предложил установить памятник Ивану Михляеву на территории собора. Глава митрополии отметил вклад купца в строительство других казанских храмов.

Директор Нацмузея Татарстана Айрат Файзрахманов назвал Петропавловский собор общим наследием для всех казанцев. Спикер отметил, что возрождение собора шло параллельно с восстановлением Азимовской мечети, которые перекликаются в архитектурном плане.

Музей планирует выставку православных коллекций к 230-летию Казанской духовной академии в 2027 году. В хоре собора пел Федор Шаляпин, а в 1950–1980-е годы здесь работал планетарий. Храм вернули верующим в 1989 году.

Напомним, два храма в Казани признают памятниками культуры регионального значения. Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин назвал Тихвинскую церковь и Успенскую часовню яркими примерами культового зодчества.

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