В Госсовете Татарстана обсудили проблему школьного буллинга

Случаи травли в школах остаются актуальной проблемой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Госсовете Татарстана состоялось заседание круглого стола, на котором обсудили проблему школьного буллинга. В обсуждении приняли участие депутаты, эксперты, педагоги и представители сферы образования.

На мероприятии подчеркнули, что случаи травли в школах остаются актуальной проблемой. Родители и учителя часто не знают, как правильно реагировать и какие меры принимать. Председатель Комитета по образованию «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Султанов отметил, что резонансные случаи буллинга происходят из-за недостаточной профилактики и отсутствия системных мер на раннем этапе, что приводит к накоплению конфликтов.

Участники также обратили внимание на отсутствие единого определения буллинга в законодательстве, что затрудняет работу и учет таких случаев. По данным статистики, около четверти школьников сталкиваются с травлей.

В Татарстане за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 130 обращений, связанных с конфликтами в школах. Было отмечено, что необходимо усилить работу школьных психологов и активизировать меры по профилактике буллинга в учебных заведениях.

Ранее омбудсмен Татарстана рассказала, куда обращаться пострадавшим от буллинга. Для решения этой проблемы открыты телефоны горячей линии.

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