В Казани с 6 июля по 29 сентября временно ограничат движение на улице Фучика

На участке от дома №88а до дома №90б будут полностью закрыты местные проезды, парковочные карманы и тротуары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Казани с 6 июля по 29 сентября будет временно ограничено движение на улице Юлиуса Фучика. Это связано с реконструкцией тепловода №21, который является частью второго этапа модернизации тепловых сетей.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, на участке от дома №88а до дома №90б будут полностью закрыты местные проезды, парковочные карманы и тротуары. Также ограничения затронут участки на улицах Академика Глушко и Юлиуса Фучика.

Пешеходам и водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.

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