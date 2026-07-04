Рейс из Казани в Анталью перенесли более чем на десять часов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Казани возникли задержки 22 рейсов, прибывающих и отправляющихся. Наиболее значительные изменения в расписании затронули международные направления, как показывают данные онлайн-табло аэропорта.

Так, рейс из Казани в Анталью перенесли более чем на десять часов, в Стамбул - почти на два часа, в Санкт-Петербург - на час. Также с опозданием отправятся самолеты в Екатеринбург (на полчаса) и Калининград (почти на два часа). Два дневных рейса в Анталью вылетят с задержкой на 4,5 и два часа соответственно.

Основная масса задержек приходится на прибывающие рейсы. Самолеты из Антальи и Ризе приземлятся почти на девять часов позже графика, из Стамбула - почти на два часа, из Барнаула - примерно на четыре часа. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга задержатся почти на час, из Душанбе - менее чем на час. Пассажиры рейса из Хургады прибудут в Казань с задержкой около четырех часов. Кроме того, с опозданием выполнят несколько рейсов из Турции.

Напомним, сегодня с 01:46 в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Аналогичные меры также действовали в воздушных гаванях Бугульмы и Нижнекамска. В республике также на протяжении двух часов существовала ракетная опасность, а в столице Татарстана и Зеленодольске - угроза атаки БПЛА. В настоящее время все ограничения и меры безопасности сняты.

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