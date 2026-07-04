Меры направлены на предотвращение лесных пожаров и минимизацию их последствий. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане завершили создание новых противопожарных полос общей протяженностью 2 395,2 километра. Эти меры направлены на предотвращение лесных пожаров и минимизацию их последствий. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в республике».

Министр лесного хозяйства региона Равиль Кузюров подчеркнул важность противопожарного обустройства лесов. Это одна из ключевых задач ведомства, которая помогает предотвратить пожары, ограничить их распространение и эффективно бороться с ними.

Кроме того, продолжается работа по благоустройству зон отдыха в лесах, установке информационных стендов и аншлагов, что способствует повышению экологической грамотности населения. Специалисты отмечают, что уход за уже существующими противопожарными полосами, протяженность которых составляет 4 806,9 километра, также выполнен в полном объеме.

В рамках противопожарных мероприятий построены новые дороги общей протяженностью 36 километров и реконструированы существующие дороги длиной 149 километров. Эти показатели составляют 32% и 35% от запланированных объемов соответственно.

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