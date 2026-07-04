В РТ стоимость потребительской корзины вошла в ТОП-5 по доступности в ПФО

В среднем по ПФО в апреле 2026 года фиксированный набор стоил 23 977 рублей 22 копейки. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в апреле 2026 года стоимость фиксированного набора из 33 основных потребительских товаров и услуг составила в среднем 23 481 рубль 16 копеек. По сравнению с февралем текущего года показатель вырос всего на 48 рублей 69 копеек. Такие данные предоставил Татарстанстат в докладе о социально-экономическом положении республики.

По уровню цен на потребительскую корзину регион занял пятое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Самый доступный набор товаров и услуг зафиксирован в Саратовской области. Там он обходится в 22 541 рубль 35 копеек. Наиболее дорогой потребительский набор оказался в Пермском крае. Его стоимость составила 26 279 рублей 61 копейку.

В среднем по ПФО в апреле 2026 года фиксированный набор стоил 23 977 рублей 22 копейки. По России этот показатель составил 26 581 рубль 94 копейки.

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