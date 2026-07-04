Сергей Чемезов провел заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ»

На годовом собрании акционеров решено не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за отсутствия чистой прибыли. Фото: tatarstan.ru

В Набережных Челнах прошло заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ» под председательством гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Обсудили итоги работы компании за пять месяцев, кадровую политику и корпоративное развитие.

На годовом собрании акционеров решено не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за отсутствия чистой прибыли. Уставный капитал увеличили на 11,7 миллиарда рублей путем размещения 234,5 миллиона акций.

Также гостю показали новую технику на испытательном полигоне и цех гоночных автомобилей НП «КАМАЗ-Автоспорт». Напомним, в феврале Чемезов участвовал в подготовке к 400-летию города и 50-летию КАМАЗа. Тогда же открыли завод по производству мостов стоимостью 6,5 миллиарда рублей.

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