Все регионы России, в том числе Татарстан, могут вводить запрет на вейпы

С лета 2026 года запрещены продажи через маркетплейсы, соцсети и другие каналы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С весны 2027 года регионы России могут вводить временный запрет на продажу вейпов до 2032 года. Поправка принята 9 июня 2026 года и подписана президентом страны Владимиром Путиным. В настоящее время полный запрет действует только в Пермском крае, 49 регионов планируют его ввести.

С лета 2026 года запрещены продажи через маркетплейсы, соцсети и другие каналы, кроме специализированных магазинов. Штрафы за продажу подросткам выросли до двух миллионов рублей для физических лиц и до закрытия магазина за повторное нарушение для юридических.

Напомним, казанский онколог Сигал предупредил о непредвиденных последствиях курения вейпов. Опасения связаны с долгосрочными рисками.

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