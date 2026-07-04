Кабмин Татарстана утвердил план по нацполитике на 2026-2028 годы

Особое внимание уделяется сохранению этнокультурного и языкового разнообразия. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кабинет министров Татарстана утвердил план мероприятий на 2026–2028 годы в рамках Стратегии национальной политики России до 2036 года. Основные цели состоят в укреплении общероссийской идентичности, поддержке этнокультурного и языкового многообразия, обеспечении межнационального и межрелигиозного согласия.

Для укрепления общероссийской идентичности планируется реализация концепции «Русский язык в Татарстане» (2026–2030) и проведение мероприятий, таких как олимпиады, диктанты, военно-патриотические игры и праздники (День России, День Победы, День народного единства).

Особое внимание уделяется сохранению этнокультурного и языкового разнообразия через мониторинг языков народов России, организацию традиционных праздников и поддержку ремёсел.

Для межнационального и межрелигиозного согласия планируется мониторинг информационного пространства, изучение этнических диаспор и мигрантов, а также адаптация иностранцев и информирование их о законодательстве России. Почетный председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин отметил необходимость расширения программ адаптации.

Также предусмотрено совершенствование госуправления, информационное сопровождение национальной политики и ее продвижение на международной арене через социологические исследования и мониторинг этнокультурных объектов.

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